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09:12, 26 марта 2025Спорт

Овечкин забросил 889-ю шайбу

Овечкин забил «Виннипегу» и сократил отставание от Гретцки до пяти голов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cameron Bartlett / Getty Images

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для Овечкина эта шайба стала 889-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до пяти голов.

Всего в текущем сезоне 39-летний Овечкин провел 55 матчей. В них он забросил 36 шайб и сделал 24 результативные передачи.

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о плане на рекордный гол Овечкина. «Ничего — ни официального признания рекорда, ни празднования — не произойдет, пока не будет подтверждено, что это хороший гол», — поделился он.

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