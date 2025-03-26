Овечкин забросил 889-ю шайбу

Овечкин забил «Виннипегу» и сократил отставание от Гретцки до пяти голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для Овечкина эта шайба стала 889-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он сократил отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки до пяти голов.

Всего в текущем сезоне 39-летний Овечкин провел 55 матчей. В них он забросил 36 шайб и сделал 24 результативные передачи.

Ранее вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли высказался о плане на рекордный гол Овечкина. «Ничего — ни официального признания рекорда, ни празднования — не произойдет, пока не будет подтверждено, что это хороший гол», — поделился он.