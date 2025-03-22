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НХЛ — регулярный чемпионат
23:04, 22 марта 2025Спорт

В НХЛ высказались о праздновании рекордного гола Овечкина

Дэйли: До подтверждения гола судьями празднования рекорда Овечкина не будет
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Daniel Kucin Jr.-Imagn Images / Reuters

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался о плане на рекордный гол капитана и форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Его слова приводит «Чемпионат».

Дэйли заявил, что рекордный и предшествующий ему голы Овечкина будут просматриваться судьями так же, как и другие. «Ничего — ни официального признания рекорда, ни празднования — не произойдет, пока не будет подтверждено, что это хороший гол», — подчеркнул он.

Ранее Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ до шести. В активе 39-летнего российского форварда 888 заброшенных шайб.

С 2005 года Овечкин на протяжении всей заокеанской карьеры играет за «Вашингтон». Вместе с клубом он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

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