Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
3:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:1
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
2:0
2-й период
live
Филадельфия Флайерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
2:2
2-й период
live
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс
0:0
2-й период
live
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Вероника Кудерметова
Сегодня
22:30 (Мск)
Мирра Андреева
Майами (ж)
03:05, 21 марта 2025Спорт

Овечкин забросил 888-ю шайбу

Овечкин забросил 888-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до шести голов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии».

Таким образом форвард сократил отставание от канадского хоккеиста и абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки до шести голов. Канадец забил 894 шайбы за свою карьеру.

Овечкин забросил шайбу на 15-й минуте матча. Теперь на его счету 35 голов в сезоне.

Отставание от Гретцки до семи голов форвард сократил в матче с «Сан-Хосе Шаркс» 16 марта. Данная шайба стала для Овечкина 887-й в регулярных чемпионатах. https://lenta.ru/news/2025/03/16/ovechkin-sokratil-otstavanie-ot-grettski-do-semi-golov/

    Обсудить
    Последние новости

    МИД России заявил, что Киев уже нарушил предложенное Трампом перемирие. Кто сможет контролировать действия Украины?

    Макрон начал искать альтернативу европейским войскам на Украине

    Овечкин забросил 888-ю шайбу

    Орбан пообещал отметить шампанским сделку России и США по Украине

    Венгрия назвала пустыми обещаниями решения стран ЕС по Украине

    Раскрыты подробности о подготовке операции «Поток»

    В Госдуме анонсировали повышение пенсии ряду россиян

    В Польше раскритиковали Зеленского из-за Курской области

    На Западе задумались о патрулировании украинского неба вместо отправки войск

    В России допустили срыв любых договоренностей с Киевом украинскими нацбатами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше