Овечкин забросил 888-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки до шести голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии».

Таким образом форвард сократил отставание от канадского хоккеиста и абсолютного рекордсмена Уэйна Гретцки до шести голов. Канадец забил 894 шайбы за свою карьеру.

Овечкин забросил шайбу на 15-й минуте матча. Теперь на его счету 35 голов в сезоне.

Отставание от Гретцки до семи голов форвард сократил в матче с «Сан-Хосе Шаркс» 16 марта. Данная шайба стала для Овечкина 887-й в регулярных чемпионатах. https://lenta.ru/news/2025/03/16/ovechkin-sokratil-otstavanie-ot-grettski-do-semi-golov/

