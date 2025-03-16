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02:37, 16 марта 2025Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки до семи голов

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до семи голов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marc DesRosiers / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хоккеист отличился голом в гостевом матче против «Сан-Хосе Шаркс» при счете 4:1 в пользу «столичных». Данная шайба стала для Овечкина 887-й в регулярных чемпионатах.

До повторения бомбардирского рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось отличиться еще семь раз.

Ранее цены на билеты на матчи НХЛ с участием «Вашингтона» серьезно выросли из-за приближения рекорда Овечкина. Дороже всего стоят билеты на игры «Кэпиталз» в промежутке со 2 по 10 апреля. Аналитики предполагают, что рекорд может быть побит именно в этот период.

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