Цены на билеты на матчи «Вашингтона» выросли в два раза из-за приближения рекорда Овечкина

Билеты на игры «Кэпиталс» подорожали в два раза из-за погони Овечкина за Гретцки

Цены на билеты на матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с участием «Вашингтон Кэпиталс» серьезно выросли за последние недели из-за приближения рекорда капитана команды Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах лиги. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на аналитиков интернет-площадки TickPick.

Речь идет о двукратном росте на некоторые матчи «Кэпиталс». В том числе, выездные. Дороже всего стоят билеты на игры «Вашингтона» в промежутке со 2 по 10 апреля. Аналитики предполагают, что рекорд может быть побит именно в этот период.

«Я полагаю, что самый дешевый билет, когда станет очевидно, что у него появится возможность побить рекорд, будет стоить в диапазоне 450–500 долларов, хотя цена может превысить 700 или 800 долларов», — заявил один из аналитиков TickPick.

Ранее Овечкин сделал подарок бывшему голкиперу «Коламбус Блю Джекетс» Паскалю Леклеру, которому он забросил свою первую шайбу в НХЛ. Россиянин подарил канадцу свой игровой свитер.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 33 гола и сделал 20 результативных передач в 50 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил 886 шайб в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в лиге. От рекордсмена Уэйна Гретцки он отстает на восемь голов.