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20:45, 14 марта 2025Спорт

Овечкин сделал подарок пропустившему от него первую шайбу в НХЛ вратарю

Овечкин подарил свитер вратарю Леклеру, которому забросил первую шайбу в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал подарок бывшему голкиперу «Коламбус Блю Джекетс» Паскалю Леклеру, которому он забросил свою первую шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Telegram-канал «Плавим лед».

Россиянин подарил канадцу свой игровой свитер. «Ты был номером один», — написал на джерси Овечкин.

Леклер пропустил от Овечкина две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ в октябре 2005 года. В той встрече россиянин дебютировал в лиге.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 33 гола и сделал 20 результативных передач в 50 матчах. Всего за карьеру россиянин забросил 886 шайб в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в лиге. От рекордсмена Уэйна Гретцки он отстает на восемь голов.

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