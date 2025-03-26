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09:48, 26 марта 2025Спорт

НХЛ изменила прогноз по дате рекорда Овечкина

НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 15 апреля 2025-го
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Carey Lauder / Imagn Images / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) изменила прогноз по дате рекорда российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на сайте лиги.

В матче против «Виннипег Джетс» Овечкин отметился одной заброшенной шайбой. Однако это не спасло столичный клуб от поражения в овертайме со счетом 2:3.

После этого НХЛ изменила дату возможного рекорда Овечкина. Согласно подсчетам, нападающий в текущем сезоне забивает в среднем 0,66 гола за игру. Исходя из этого, НХЛ спрогнозировала, что россиянин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки в ночь на 15 апреля 2025-го (16 апреля по московскому времени) в матче с «Нью-Йорк Айлендерс».

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин в 55 матчах забросил 36 шайб и сделал 24 результативные передачи. Всего за карьеру россиянин забил 889 раз в регулярных чемпионатах, что является вторым показателем в лиге.

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