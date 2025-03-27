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21:01, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Победитель «Битвы экстрасенсов» заявил о сделке Моргенштерна с дьяволом

Победитель «Битвы экстрасенсов» Краснов: Моргенштерн заключил сделку с дьяволом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @morgen_shtern

Победитель 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Артем Краснов заявил, что популярный рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) заключил сделку с дьяволом. Об этом он рассказал в интервью журналистке Алене Жигаловой, доступном в соцсети «ВКонтакте».

На вопрос Жигаловой о том, кто из звезд российского шоу-бизнеса, по его мнению, заключил сделку с дьяволом, Краснов ответил, что договор с темными силами подписал Моргенштерн. «Причем я это говорил еще до "Битвы [экстрасенсов]". Я где-то в соцсетях высказывался, вот, мол, очень яркий пример и посмотрите, что с ним будет. И недавно наткнулся на видео, как он в слезах сходит с ума», — заявил экстрасенс.

Ранее победитель 23-го сезона «Новой битвы экстрасенсов» на канале ТНТ Владислав Череватый раскрыл правду о демоне Толике, который, как утверждал экстрасенс, во время съемок шоу помогал ему проходить испытания. Участник программы признался, что выдумал демона.

Артем Краснов — победитель 24-го сезона «Битвы экстрасенсов», участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В эфирах и интервью он неоднократно утверждал, что является «вампиром», который способен разговаривать с духами.

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