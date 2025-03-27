Политолог Штир: Частичное перемирие на Украине к 9 мая было бы успехом

Если частичное перемирие на Украине будет достигнуто к 9 мая или к осени, то это уже будет большим успехом, заявил «Известиям» венгерский политолог Габор Штир.

При этом он отметил, что «как правило, первое перемирие не бывает успешным». Помимо этого, Штир выразил мнение, что Европа может затормозить процесс прекращения огня, но не сможет ему полностью воспрепятствовать. Политолог подчеркнул, что

«Украина в любом случае не выдержит, если конфликт будет продолжаться еще два или три года».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сценарий с принудительным урегулированием конфликта будет очень депрессивным. Он отметил, что принуждение было бы предательством для страны, и выразил уверенность, что союзники Киева на это не пойдут.