Популярная российская актриса показала фото в бикини

Российская актриса Анна Старшенбаум показала фото в леопардовом бикини

Популярная российская актриса Анна Старшенбаум показала фото в бикини. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя звезда предстала на размещенном снимке в леопардовом раздельном купальнике, сидя на крыше деревянной постройки. Упомянутый комплект состоял из бюстгальтера и плавок. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Ранее в марте 39-летняя звезда «Ранеток» показала фигуру в бикини. Российская актриса, фотомодель и телеведущая Янина Студилина в купальнике находилась в ванной комнате с панорамными окнами и видом на пальмы.