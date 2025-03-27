Популярная юмористка заставила известного коллегу переехать в Москву

Юмористка Ахмедова рассказала, что заставила комика Косицына переехать в Москву

Популярная российская юмористка и звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова в новом выпуске ток-шоу «В гостях у Вари» поделилась историей о том, как заставила коллегу Романа Косицына переехать в Москву. Запись эпизода доступна на платформе VK Видео.

Юмористка рассказала, что познакомилась с Косицыным, когда он еще жил в Воронеже. «Он рассказывает, что (...) начинает заниматься стендапом. Я говорю: "Если нравится, занимайся"», — вспомнила Ахмедова. По ее словам, через некоторое время она узнала, что благодаря этому разговору комик переехал в Москву.

Косицын подтвердил, что Ахмедова действительно поспособствовала его переезду в столицу. Он уточнил, что в тот период юмористка руководила проектом Stand Up на ТНТ, ради участия в котором он перебрался в Москву.

Ранее Юлия Ахмедова рассказала, что из-за биполярного расстройства боится брать на себя ответственность. По словам юмористки, стресс на работе приводил к ухудшению ее состояния.