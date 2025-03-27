Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:55, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Популярная юмористка заставила известного коллегу переехать в Москву

Юмористка Ахмедова рассказала, что заставила комика Косицына переехать в Москву
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: группа «Варвара Щербакова по вашим интересам!» во «ВКонтакте»

Популярная российская юмористка и звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова в новом выпуске ток-шоу «В гостях у Вари» поделилась историей о том, как заставила коллегу Романа Косицына переехать в Москву. Запись эпизода доступна на платформе VK Видео.

Юмористка рассказала, что познакомилась с Косицыным, когда он еще жил в Воронеже. «Он рассказывает, что (...) начинает заниматься стендапом. Я говорю: "Если нравится, занимайся"», — вспомнила Ахмедова. По ее словам, через некоторое время она узнала, что благодаря этому разговору комик переехал в Москву.

Косицын подтвердил, что Ахмедова действительно поспособствовала его переезду в столицу. Он уточнил, что в тот период юмористка руководила проектом Stand Up на ТНТ, ради участия в котором он перебрался в Москву.

Ранее Юлия Ахмедова рассказала, что из-за биполярного расстройства боится брать на себя ответственность. По словам юмористки, стресс на работе приводил к ухудшению ее состояния.

    Обсудить
    Последние новости

    Французские и британские военные отправятся на Украину. Макрон объяснил, что они будут там делать

    В России впервые показали лазерное антидроновое ружье

    Казанские инженеры создали беспилотник нового поколения

    Российская блогерша призналась в мечте о густых волосах в подмышках

    Зеленский пожелал видеть на Украине готовых к войне европейских солдат

    Зеленский увидел человека с другой планеты в делегации США

    Жительницам российского региона решили платить по 100 тысяч рублей за раннюю беременность

    Зеленский обвинил США в непостоянстве

    Считавшаяся утонувшей на батискафе россиянка оказалась жива

    Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше