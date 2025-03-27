Популярный российский певец занялся проституцией в США

Mash: Российский певец Оскар занялся проституцией в США

Популярный в 2000-е российский певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), ставший бездомным в США, занялся проституцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Автор хита «Между мной и тобой» попал на видео, на котором он в красном платье и с экстравагантным макияжем сидит в районе Квинс, Нью-Йорк. В ролике Малкандуев заявил, что он «ждет клиентов» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее сообщалось, что ставший бездомным в Нью-Йорке Оскар захотел вернуться в Россию. Певец переехал в США в 2020 году. До пандемии он работал таксистом и пел в кабаре, но с началом распространения коронавируса потерял работу, а выплачиваемое пособие тратил на алкоголь.