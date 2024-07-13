Ставший бездомным популярный в 2000-е российский певец захотел вернуться в Россию

Российский певец Оскар, ставший бездомным в США, захотел вернуться в Россию

Популярный в 2000-е российский певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), ставший бездомным в Нью-Йорке, захотел вернуться в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Автор хита «Между мной и тобой» переехал в США в 2020 году. До пандемии он работал таксистом и пел в кабаре. Весной 2024 года он даже выпустил несколько песен под женским псевдонимом. Однако с началом распространения коронавируса он потерял работу, а выплачиваемое пособие тратил на алкоголь. В конце концов певец попал в психиатрическую больницу, а затем стал бродяжничать в районе Брайтон-Бич.

Друзья Малкандуева в социальных сетях начали собирать средства, чтобы оплатить лечение, квартиру и возможный переезд музыканта. Они опасаются, что он уже не сможет вернуться к нормальной жизни в Москве, но хотят ему помочь.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию певец Валерий Меладзе обещал родственникам вернуться в страну. В разговоре с близкими Меладзе заявил, что не поддерживал ВСУ и не высказался в поддержку Киева на концерте в Дубае.