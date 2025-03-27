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20:48, 27 марта 2025Экономика

В российском городе в подъезде жилого дома рухнул потолок

В Комсомольске-на-Амуре в подъезде жилого дома обвалился потолок
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Комсомольске-на-Амуре в жилом доме не выдержал потолок. О состоянии конструкций пишет Telegram-канал Mash.

Обрушение произошло в доме по улице Орехова. Потолок обвалился в одном из подъездов здания — жильцы других успели заблаговременно подставить подпорки на лестничных площадках. В результате случившегося никто не пострадал, однако целостность конструкций вызывает опасения во всем здании. Перекрытия требуют укрепления и в квартирах — собственникам приходится удерживать их балками. Дом был возведен в 50-х и остро нуждается в капремонте. Жалобы квартировладельцев управляющая компания, однако, оставляет без ответа.

Ранее подобный инцидент произошел в Томске. Потолок рухнул в квартире 86-летней пенсионерки с инвалидностью. Постройка была признана аварийной еще в 2021 году, однако расселять ее так и не начали. В администрации промедление объясняют дефицитом финансирования.

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