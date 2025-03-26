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22:28, 26 марта 2025Экономика

В квартире российской пенсионерки рухнул потолок

В Томске в квартире пенсионерки с инвалидностью рухнул потолок
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В квартире 86-летней жительницы Томска обвалился потолок. Перекрытия в доме уже давно пришли в негодность — здание насчитывает более 120 лет, передает Telegram-канал «Регион-70».

Конструкции не выдержали в доме по улице Большая Подгорная. Постройка была признана аварийной еще в 2021 году, однако к ее расселению местные власти так и не приступили, ссылаясь на дефицит бюджета.

В конце концов в доме, возведенном еще в 1902 году, начали рушиться потолки. Перекрытия подвели в квартире пенсионерки с инвалидностью. Пожилая женщина не может передвигаться без трости, но вынуждена оставаться на опасной жилплощади. Вдобавок из-за постоянной сырости здесь дымит и трескается печь.

Теперь ситуацией с расселением займется прокуратура. В надзорном ведомстве инициировали проверку. Виновным в нарушении прав жильцов грозит уголовная ответственность.

Ранее аналогичная ситуация произошла в поселке Ново-Скуратово Тульской области. Стены в доме осыпаются и покрыты плесенью, конструкции сгнили, а кровля проломлена и постоянно протекает. Осенью под весом дождевой воды проломился потолок, а подъезд настолько разрушен, что жильцы не могут попасть домой.

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