Появились откровенные фото 54-летнего Мэтта Деймона со съемок нового фильма

Появились откровенные фото американского актера Мэтта Дэймона со съемок нового фильма. Материал приводит Daily Mail.

54-летнего артиста запечатлели во время работы над лентой «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Он позировал с обнаженным торсом на скалистом береге в итальянской коммуне Фавиньяна.

Кроме того, Деймон надел укороченные коричневые брюки с рваными краями и продемонстрировал седые волосы и бороду. Также в кадр попала его партнерша по фильму — актриса Зендея в кремовом приталенном макси-платье.

В июле 2023 года сообщалось, что Мэтт Дэймон нарушил перерыв в карьере из-за звонка Кристофера Нолана.