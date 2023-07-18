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16:30, 18 июля 2023Культура

Мэтт Дэймон нарушил перерыв в карьере из-за звонка Кристофера Нолана

Мэтт Дэймон нарушил перерыв в карьере ради роли в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана
Мэтт Дэймон и Лусиана Босан Барросо

Мэтт Дэймон и Лусиана Босан Барросо. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский актер Мэтт Дэймон признался, что нарушил перерыв в карьере из-за звонка режиссера Кристофера Нолана. Его цитирует Entertainment Weekly.

По словам актера, он пообещал жене взять творческую паузу, однако сделал исключение ради роли в «Оппенгеймере». «Я снимался в "Интерстелларе", а потом Крис попридержал меня на пару фильмов, так что в ротации я не был», — сказал актер.

Он отметил, что ему пришлось обсуждать условия карьерного перерыва во время семейной терапии. «Я взял перерыв в карьере с одним условием — нарушу его только если Крис Нолан позвонит», — рассказал Дэймон.

Ранее актер и звезда фильма «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи рассказал о «безумном темпе» съемок картины.

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    Варвара Кошечкина
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