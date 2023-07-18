Мэтт Дэймон нарушил перерыв в карьере из-за звонка Кристофера Нолана

Мэтт Дэймон нарушил перерыв в карьере ради роли в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана

Американский актер Мэтт Дэймон признался, что нарушил перерыв в карьере из-за звонка режиссера Кристофера Нолана. Его цитирует Entertainment Weekly.

По словам актера, он пообещал жене взять творческую паузу, однако сделал исключение ради роли в «Оппенгеймере». «Я снимался в "Интерстелларе", а потом Крис попридержал меня на пару фильмов, так что в ротации я не был», — сказал актер.

Он отметил, что ему пришлось обсуждать условия карьерного перерыва во время семейной терапии. «Я взял перерыв в карьере с одним условием — нарушу его только если Крис Нолан позвонит», — рассказал Дэймон.

Ранее актер и звезда фильма «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи рассказал о «безумном темпе» съемок картины.