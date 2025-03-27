Появились подробности о попавших в аварию на батискафе в Египте россиянах

Все попавшие в аварию на батискафе в Египте россияне являются туристами

Все российские граждане, попавшие в аварию на прогулочном батискафе в Хургаде, являются туристами компании «Библио Глобус». Подробности о ситуации появились у Генконсульства РФ в египетском курортном городе, передает РИА Новости.

В диппредставительстве заявили, что судно осуществляло регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. «По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады, — говорится в сообщении. — Состояние их здоровья не вызывает опасений».

Дипломаты также подчеркнули, что судьба еще нескольких соотечественников выясняется.

Ранее стало известно, что число утонувших на батискафе у берегов Хургады россиян возросло до шести. Девять человек пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии.