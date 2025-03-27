Прокуратура запросила срок для Депардье

Прокуратура Франции запросила условный срок для Жерара Депардье

Французская прокуратура запросила условный срок для актера Жерара Депардье по делу о домогательствах. Об этом сообщает телеканал France24.

По данным источника, обвинение запросило для Депардье 18 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Кроме того, прокурор потребовал обязать артиста пройти принудительное психологическое лечение и внести его в реестр лиц, которые совершили сексуальные преступления.

Депардье обвиняют в насилии над двумя женщинами. Предполагаемые эпизоды сексуального насилия произошли в 2021 году, во время производства ленты «Зеленые ставни». На слушаниях в суде Парижа 76-летний актер отрицал обвинения, но признал, что случайно схватил за бедра одну из пострадавших.

Ранее глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал Депардье жмотом и лягушатником и призвал лишить его гражданства России.