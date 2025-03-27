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11:55, 27 марта 2025Культура

В Госдуме Депардье назвали лягушатником и жмотом

Депутат Миронов призвал лишить актера Депардье российского гражданства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал французского актера Жерара Депардье жмотом и лягушатником и призвал лишить его гражданства России. Его слова приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

Миронов указал на то, что еще два года назад призвал «отобрать у Депардье паспорт». «Не секрет, что к нам этот месье рванул, когда во Франции решили ввести сверхналоги на богачей. Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись», — заявил он, добавив, что артист прикрывает свою распущенность «русской натурой».

Депутат также привел в качестве позитивного примера актера Стивена Сигала. «Настоящий мужик, с ясным пониманием добра и зла. А этого лягушатника надо лишить гражданства, а имущество в России конфисковать», — заключил Миронов.

Ранее помощник и друг Жерара Депардье Арно Фрилли заявил, что французский артист не оправдывал свое хамство русской натурой.

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