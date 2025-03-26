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14:45, 26 марта 2025Культура

Якобы произнесенные Депардье слова о пьянстве и русской натуре назвали клеветой

Арно Фрилли: Жерар Депардье не оправдывал свое хамство русской натурой
Ольга Коровина

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Помощник и друг актера Жерара Депардье Арно Фрилли заявил, что французский артист не оправдывал свое хамство русской натурой. Его слова приводит «Абзац».

25 марта французские СМИ сообщили, что Депардье якобы прокомментировал свое хамское поведение в парижском суде следующим образом: «Мне всегда говорили, что у меня русская натура. Не знаю, из-за пьянства или вульгарности». По словам Фрилли, который присутствовал на заседании, актер не говорил таких вещей, поскольку любит Россию и русских людей.

«Жерар такого не говорил. Прокурор спросил, считает ли он свое поведение хамским. На это Жерар ответил, что его поведение может быть хамским, но оно не вульгарное», — объяснил представитель Депардье.

Актер назвал хамство и брутальность проявлениями человеческой культуры, которые считаются нормальными во Франции. В качестве аргумента он привел произведения французских писателей Франсуа Рабле и Маркиза де Сада, а затем уточнил, что подобной литературы нет в России. «Кто-то из журналистов переврал его слова», — подытожил Фрилли.

Ранее сообщалось, что в Париже начался суд против Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Актера обвиняют в насилии над двумя женщинами. 76-летнему артисту грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 75 тысяч евро.

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