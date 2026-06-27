Стали известны смертельно опасные в жару лекарства

Фармацевт Яланжи: Из-за жары ампулы могут изменить свойства и стать опасными

Хранящиеся в жару ампулы с лекарствами могут нанести непоправимый вред здоровью. Об этом заявил фармацевт Ион Яланжи в разговоре с РИА Новости.

По словам Яланжи, разные типы лекарств в жаркую погоду могут изменить свои свойства, стать бесполезными или даже вредными. «Многие игнорируют пункт инструкции, который описывает, как правильно хранить лекарства, а резкий скачок температуры может привести к крайне серьезным последствиям», — заметил специалист, предупредив о смертельной опасности.

Фармацевт отметил, что внимательнее всего нужно следить за лекарствами в ампулах. Признаком серьезной опасности он назвал изменение цвета жидкости или появление осадка. Ион Яланжи обратил внимание на то, что из лекарств в жару может испаряться вода — концентрация действующего вещества увеличивается, что чревато передозировками. Также он отметил, что мази и свечи обычно просто плавятся, а таблетки и капсулы — теряют свои свойства.

«Лучше всего хранить препараты в сухом, прохладном месте, где температура не выше 25 градусов, старайтесь не оставлять аптечку в машине или сумке, если планируете гулять в жару», — подчеркнул Яланжи.

В конце июня фармацевт Иван Олисан заявил, что некоторые таблетки нельзя делить на части. Так, существуют пролонгированные препараты, действующее вещество которых в организме высвобождается постепенно.