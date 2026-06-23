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Забота о себе
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16:29, 23 июня 2026Забота о себе

Фармацевт предупредил о последствиях деления таблеток на части

Фармацевт Олисан: Разламывание пролонгированных таблеток повышает риск побочных эффектов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Иван Олисан заявил, что некоторые таблетки нельзя делить на части. О последствиях такой практики он предупредил в разговоре с изданием Terra.

Как пояснил Олисан, существуют пролонгированные препараты, действующее вещество которых в организме высвобождается постепенно. Если такие таблетки разломить, то риск побочных эффектов повысится, а эффективность лечения снизится, подчеркнул специалист.

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Если на обычной, а не пролонгированной таблетке нет специальной разделительной линии, то разламывать ее тоже не стоит, добавил он. В противном случае человек будет принимать неравномерную дозировку препарата. Кроме того, существуют таблетки с устойчивой к действию желудочного сока защитной оболочкой, которая разрушается только в кишечнике. Если их разделить, то действующее вещество начнет высвобождаться слишком рано, добавил Олисан.

Ранее директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков призвал запивать лекарства только водой. Он утверждает, что чай и кофе нарушают всасывание препаратов.

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