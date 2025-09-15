Забота о себе
18:27, 15 сентября 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

Эксперт Быков: Соки разрушают защитные оболочки таблеток
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Запивать лекарства следует исключительно чистой водой, рассказал директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков. От запивания препаратов чаем или молоком он предостерег россиян в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что производители лекарств рассчитывают дозировки и прогнозируют эффекты, исходя из того что пациент будет использовать нейтральную жидкость. Любое отклонение от этого стандарта превращает прием лекарства в непредсказуемый эксперимент, заявил эксперт. Быков также допустил, что чай и кофе могут нарушить всасывание препаратов из-за содержания танинов и кофеина.

Соки, особенно цитрусовые, разрушают защитные оболочки таблеток, предназначенные для постепенного высвобождения вещества, и это может привести к передозировке, также предупредил Быков. А грейпфрутовый сок способен блокировать ферменты печени, отвечающие за расщепление многих лекарств, что повышает концентрацию препаратов в крови и увеличивает риск побочных эффектов, уточнил он.

Эксперт не рекомендует запивать лекарства и молочными продуктами, поскольку они содержат высокие концентрации кальция и белков-казеинов, образующие с лекарственными веществами стойкие комплексы. Наиболее уязвимы к этому воздействию антибиотики тетрациклинового ряда, потому что их активность блокируются даже небольшим количеством молока, обратил внимание Быков.

Он добавил, что на процесс растворения препаратов в желудке влияют также газированная вода и слишком горячие напитки. Если под рукой нет чистой воды, а прием лекарства критически важен, Быков посоветовал принять препарат с любой доступной жидкостью, чем не принимать вообще, однако это должны быть исключительные случаи.

Ранее фармацевт Эдуардо Паломеро дал совет людям, которым трудно пить таблетки. Так, он предложил запивать их не водой, а йогуртом или фруктовым пюре.

