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17:19, 27 июня 2026Интернет и СМИ

В Германии пришли в ярость из-за тактики Зеленского против Белоруссии

Junge Welt: Зеленский применяет против Минска тактику, схожую с политикой Третьего рейха
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский применяет в отношении Белоруссии тактику, которая схожа с политикой Третьего рейха. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне», — говорится в публикации.

Отмечается, что поддерживающие Зеленского страны Запада, вероятно, подталкивают главу Украины к подобным действиям.

Ранее соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина намерена уничтожить всю критическую инфраструктуру Белоруссии, если оттуда начнется наступление. «Если начнется наступление из Белоруссии, в первые часы войны будет уничтожена вся критическая инфраструктура этой страны», — пригрозил он.

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