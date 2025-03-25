Стало известно возможное наказание Депардье из-за домогательств

BFMTV: Депардье грозит до пяти лет тюрьмы по делу о домогательствах

В Париже начался суд против актера Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Актера обвиняют в насилии над двумя женщинами. 76-летнему Депардье грозит до пяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до 75 тысяч евро.

Судебный процесс над актером пройдет 24 и 25 марта в Парижском уголовном суде. Он будет идти по делу о сексуальных нападениях, которые актер, предположительно, совершил в сентябре 2021 года на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни».

Ранее Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.