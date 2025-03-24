Во Франции пройдет суд против Жерара Депардье по делу о домогательствах

Le Temps: суд по делу Жерара Депардье о домогательствах пройдет в Париже

В Париже состоится суд против 76-летнего актера Жерара Депардье по делу о возможных домогательствах с его стороны. Об этом пишет Le Temps.

По данным газеты, судебный процесс пройдет 24 и 25 марта в Парижском уголовном суде. Он будет идти по делу о сексуальных нападениях, которые актер, предположительно, совершил в сентябре 2021 года на съемках фильма Жана Беккера «Зеленые ставни».

На данный момент известно о нескольких предполагаемых жертвах, выдвинувших обвинения в адрес актера. Одна из партнерш Депардье по съемочной площадке фильма «Волшебник и сиамцы» заявила, что подверглась домогательствам со стороны артиста в 2014 году. Еще одна актриса сообщила об эпизоде сексуального насилия в 2021 году, во время производства ленты «Зеленые ставни».

Ранее Депардье стал фигурантом расследования о налоговом мошенничестве с отягчающими обстоятельствами во Франции.