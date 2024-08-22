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17:41, 22 августа 2024Культура

Дело Жерара Депардье о сексуальном насилии передали в суд

Прокуратура Парижа передала в суд дело Жерара Депардье о сексуальном насилии

Фото: Thierry Roge / ZUMA Press / Globallookpress.com

Парижская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении актера Жерара Депардье, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии. Об этом сообщает издание BFMTV.

На данный момент известно о нескольких предполагаемых жертвах, выдвинувших обвинения в адрес актера. Одна из партнерш Депардье по съемочной площадке фильма «Волшебник и сиамцы» заявила, что подверглась домогательствам со стороны артиста в 2014 году. Еще одна актриса сообщила об эпизоде сексуального насилия в 2021 году, во время производства ленты «Зеленые ставни».

Ранее сообщалось, что Жерара Депардье взяли под стражу после нескольких жалоб на домогательства с его стороны.

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      Андрей Шеньшаков
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