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20:12, 27 марта 2025Россия

Путин анонсировал увеличение числа российских военнослужащих в Арктике

Путин: Число российских военнослужащих в Арктике будет увеличиваться
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Число военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в Арктике будет увеличиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства анонсировал грядущие изменения во время выступления на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

«Количество военнослужащих здесь (в Арктике — прим. «Ленты.ру») будет расти», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил об увеличении Российской армии «в силу разных обстоятельств». По словам главы государства, численность Российской армии увеличат до 1,5 миллиона военнослужащих.

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