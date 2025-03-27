Путин анонсировал увеличение числа российских военнослужащих в Арктике

Путин: Число российских военнослужащих в Арктике будет увеличиваться

Число военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в Арктике будет увеличиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства анонсировал грядущие изменения во время выступления на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

«Количество военнослужащих здесь (в Арктике — прим. «Ленты.ру») будет расти», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил об увеличении Российской армии «в силу разных обстоятельств». По словам главы государства, численность Российской армии увеличат до 1,5 миллиона военнослужащих.