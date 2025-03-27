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23:41, 26 марта 2025Россия

Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Путин принял отставку губернатора Свердловской области Куйвашева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по собственному желанию», — сказано в документе.

Тем же указом временно исполняющим обязанности (врио) губернатора области назначен Денис Паслер.

Ранее Путин предложил Паслеру занять пост врио главы Свердловской области.

Паслер является выпускником так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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