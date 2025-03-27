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19:52, 27 марта 2025Россия

Путин призвал усилить ледокольный флот России

Путин: РФ имеет самый большой ледокольный флот в мире, позиции надо усиливать
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства призвал к таким мерам во время выступления на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

«Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет», — сказал президент.

В ноябре 2024 года Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», построенного на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.

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