Путин призвал усилить ледокольный флот России

Путин: РФ имеет самый большой ледокольный флот в мире, позиции надо усиливать

Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире, эти позиции нужно усиливать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства призвал к таким мерам во время выступления на Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

«Уже сейчас Россия имеет самый большой ледокольный флот в мире. Нам нужно усиливать эти позиции, вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные, которые сейчас есть только у России. Ни у кого в мире такого флота нет», — сказал президент.

В ноябре 2024 года Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка», построенного на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге.