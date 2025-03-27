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02:28, 27 марта 2025Россия

Путин встретился с главой Чувашии

Путин встретился с главой Чувашии Николаевым
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В ходе встречи Николаев доложил российскому лидеру о социально-экономическом развитии региона. Также политик рассказал Путину, что намерен баллотироваться на второй срок.

«Есть планы до 2030 года (...). Если Вы разрешите, я бы был готов еще раз получить поддержку жителей Чувашской Республики и работать над тем, чтобы реализовать эти планы», — обратился Николаев к президенту. Путин поддержал инициативу Николаева и пожелал ему успехов.

Ранее Путин подписал указ, которым принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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