Путин встретился с главой Чувашии Николаевым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В ходе встречи Николаев доложил российскому лидеру о социально-экономическом развитии региона. Также политик рассказал Путину, что намерен баллотироваться на второй срок.

«Есть планы до 2030 года (...). Если Вы разрешите, я бы был готов еще раз получить поддержку жителей Чувашской Республики и работать над тем, чтобы реализовать эти планы», — обратился Николаев к президенту. Путин поддержал инициативу Николаева и пожелал ему успехов.

Ранее Путин подписал указ, которым принял отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.