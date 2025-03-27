Пьяный пассажир оскорбил попутчиков и устроил хаос на рейсе в Африку

Пьяный пассажир EasyJet оскорбил попутчиков и сорвал рейс из Манчестера в Энфиду

Пьяный пассажир авиакомпании EasyJet во время полета начал оскорблять попутчиков и бортпроводников и сорвал рейс из Манчестера, Великобритания, в Энфиду, Тунис. Об этом пишет GB News.

Летевшие в Африку путешественники утверждают, что нарушитель порядка был в компании еще 16 человек, которые перед посадкой распивали спиртное в барах и покупали его в магазинах беспошлинной торговли.

Один из пассажиров добавил, что друзья дебошира не смогли помешать ему «отпускать личные замечания» в адрес окружающих и устроить на борту хаос. «Это было самое неприятное путешествие, в котором я когда-либо участвовал», — признался он.

Из-за деструктивного поведения мужчины пилоты решили посадить самолет на итальянском острове Сардиния. После приземления его вывели из салона сотрудники полиции. Затем лайнер продолжил свой маршрут в точку назначения.

Ранее другой пассажир этой же авиакомпании напился на мальчишнике, надел платье с пятнистым лифом и помочился на попутчицу во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Барселоны в Лондон.

