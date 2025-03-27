Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:35, 27 марта 2025Путешествия

Пьяный пассажир оскорбил попутчиков и устроил хаос на рейсе в Африку

Пьяный пассажир EasyJet оскорбил попутчиков и сорвал рейс из Манчестера в Энфиду
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom  

Пьяный пассажир авиакомпании EasyJet во время полета начал оскорблять попутчиков и бортпроводников и сорвал рейс из Манчестера, Великобритания, в Энфиду, Тунис. Об этом пишет GB News.

Летевшие в Африку путешественники утверждают, что нарушитель порядка был в компании еще 16 человек, которые перед посадкой распивали спиртное в барах и покупали его в магазинах беспошлинной торговли.

Материалы по теме:
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Один из пассажиров добавил, что друзья дебошира не смогли помешать ему «отпускать личные замечания» в адрес окружающих и устроить на борту хаос. «Это было самое неприятное путешествие, в котором я когда-либо участвовал», — признался он.

Из-за деструктивного поведения мужчины пилоты решили посадить самолет на итальянском острове Сардиния. После приземления его вывели из салона сотрудники полиции. Затем лайнер продолжил свой маршрут в точку назначения.

Ранее другой пассажир этой же авиакомпании напился на мальчишнике, надел платье с пятнистым лифом и помочился на попутчицу во время полета. Инцидент произошел на рейсе из Барселоны в Лондон.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Ariston — первая западная компания, которая возвращается в Россию. Правда ли это?

    Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики

    Находившегося в розыске сына советского спортивного комментатора нашли спустя годы

    Раскрыт секрет снижения риска развития рака

    Заседание Рады сорвали после оглашения деталей ресурсной сделки с США

    В России школьница дважды сбросила кота с восьмого этажа, добила палкой и попала на видео

    Рябков раскрыл реакцию США на предложение снять санкции с России

    Аллергиков предостерегли от употребления нескольких продуктов весной

    Бойцы ВСУ расправились с мужчиной под Суджей и отдали его тело свиньям

    Россиянка отправила на СВО троих близких и осталась без мужа и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше