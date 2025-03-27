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15:48, 27 марта 2025Силовые структуры

Пятерых наркодилеров с взрывным устройством арестовали в российском регионе

В Ростовской области арестовали участников ОПГ, причастной к обороту наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ростовской области арестовали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), причастных к обороту наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям 228.1 («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

По данным ведомства, оперативники установили, что пять местных жителей приобретали в теневом сегменте интернета наркотические вещества крупными партиями и сбывали их по различным каналам. При обыске по местам жительства участников организованной преступной группы (ОПГ) были изъяты мефедрон и гашиш в крупном размере, а еще героин и марихуана. Также были обнаружены взрывное устройство и фальшивое удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Все участники преступной группы заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются для установления всех обстоятельств преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила две крупные нарколаборатории в двух российских регионах.

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