Работающий мастером маникюра россиянин побил необычный мировой рекорд

Мастер маникюра из Ярославля Евгений побил рекорд России

Житель Ярославля Евгений Михиенков, работающий мастером маникюра, побил необычный мировой рекорд по длине искусственных ногтей. Об этом сообщает «Ярославский регион».

К этому достижению россиянин шел несколько месяцев, тщательно подбирая материалы и тестируя различные методики. В результате ему удалось удлинить ногти до общей длины 12 метров 87 сантиметров, превысив предыдущий зафиксированный рекорд на 77 сантиметров.

По словам Евгения, вдохновением для него послужила статья о жителе США Одилоне Озаре, который в 2020 году нарастил ногти по 121 сантиметру каждый, что позволило ему попасть на целый разворот в одном из выпусков Книги рекордов Гиннесса. Суммарная длина его ногтей составила 12 метров 10 сантиметров.

Россиянин подчеркнул, что ярославские мастера ничуть не уступают в профессионализме, качестве работы и стремлении к новым вершинам.

Теперь Евгению предстоит подать заявку на официальное внесение его достижения в Книгу рекордов.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка попала в Книгу рекордов страны благодаря богатырской силе. 83-летняя Назима Закирова из Набережных Челнов вошла в Книгу рекордов России, став лучшей в номинации «Армлифтинг» по дисциплине «Русский ХАБ среди женщин старше 80 лет».