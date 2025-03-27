Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:14, 27 марта 2025Моя страна

Работающий мастером маникюра россиянин побил необычный мировой рекорд

Мастер маникюра из Ярославля Евгений побил рекорд России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель Ярославля Евгений Михиенков, работающий мастером маникюра, побил необычный мировой рекорд по длине искусственных ногтей. Об этом сообщает «Ярославский регион».

К этому достижению россиянин шел несколько месяцев, тщательно подбирая материалы и тестируя различные методики. В результате ему удалось удлинить ногти до общей длины 12 метров 87 сантиметров, превысив предыдущий зафиксированный рекорд на 77 сантиметров.

По словам Евгения, вдохновением для него послужила статья о жителе США Одилоне Озаре, который в 2020 году нарастил ногти по 121 сантиметру каждый, что позволило ему попасть на целый разворот в одном из выпусков Книги рекордов Гиннесса. Суммарная длина его ногтей составила 12 метров 10 сантиметров.

Россиянин подчеркнул, что ярославские мастера ничуть не уступают в профессионализме, качестве работы и стремлении к новым вершинам.

Теперь Евгению предстоит подать заявку на официальное внесение его достижения в Книгу рекордов.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка попала в Книгу рекордов страны благодаря богатырской силе. 83-летняя Назима Закирова из Набережных Челнов вошла в Книгу рекордов России, став лучшей в номинации «Армлифтинг» по дисциплине «Русский ХАБ среди женщин старше 80 лет».

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Ariston — первая западная компания, которая возвращается в Россию. Правда ли это?

    Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики

    Находившегося в розыске сына советского спортивного комментатора нашли спустя годы

    Раскрыт секрет снижения риска развития рака

    Заседание Рады сорвали после оглашения деталей ресурсной сделки с США

    В России школьница дважды сбросила кота с восьмого этажа, добила палкой и попала на видео

    Рябков раскрыл реакцию США на предложение снять санкции с России

    Аллергиков предостерегли от употребления нескольких продуктов весной

    Бойцы ВСУ расправились с мужчиной под Суджей и отдали его тело свиньям

    Россиянка отправила на СВО троих близких и осталась без мужа и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше