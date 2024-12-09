83-летняя россиянка попала в Книгу рекордов благодаря богатырской силе

KP.RU: 83-летняя россиянка попала в Книгу рекордов за достижения в армлифтинге

Российская пенсионерка попала в Книгу рекордов страны благодаря богатырской силе. Об этом сообщает KP.RU.

83-летняя Назима Закирова из Набережных Челнов вошла в Книгу рекордов России, став лучшей в номинации «Армлифтинг» по дисциплине «Русский ХАБ среди женщин старше 80 лет».

Назима родилась в 1941 году в деревне Керекес, пережила тяжелое послевоенное детство, во время которого сталкивалась «и с голодом, и с холодом», косила сено и колола дрова. «Может быть, поэтому мы и стали такими выносливыми, не боялись трудностей», — предположила пенсионерка.

Затем построила карьеру в педагогической сфере. На пенсии Назима решила вернуться к спорту, которым увлекалась на протяжении всей жизни. Так, в 1968-м она поднялась на Эльбрус на 4200 метров, после успела прыгнуть с парашютом и летала вторым пилотом на легкомоторном самолете.

В 2022 году Назима начала тренироваться под руководством мастера спорта Фаниса Нурутдинова. Уже через год она стала чемпионкой мира, подняв одной рукой 15 килограммов и завоевав звания мастера спорта и мастера международного класса. Ее достижение вдохновило внести заявку в Книгу рекордов России, и в 2024 году она официально получила этот статус. «Я очень горжусь этим достижением», — призналась спортсменка.

Всего за два года Закирова завоевала 53 золотые медали, 49 дипломов и 7 кубков.

Ранее стало известно, что сахалинской тяжелоатлетке Павлович удалось поднять 102 килограмма и установить рекорд России. Незадолго до этого 94-летний россиянин-экстремал рискнул полетать на самых высоких в мире качелях и попал на видео.

Тем временем семилетний тхэквондист стал рекордсменом России по неожиданному нормативу.