Семилетний тхэквондист стал рекордсменом России по неожиданному нормативу

Семилетний тхэквондист Давид Джикаев стал рекордсменом России по приседаниям

Семилетний мальчик из Северной Осетии оказался в Книге рекордов России по неожиданному нормативу — он больше всех в стране присел на одной ноге. Об этом сообщает «МИР 24».

По данным телеканала, осетинский школьник Давид Джикаев — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо. Он рассказал, что приседал на одной ноге на тренировках. Заметив успехи юного ученика, его педагог предложил сдать «норматив» на рекорд.

В итоге тхэквондист за минуту присел на одной ноге 31 раз. Новое достижение зафиксировали члены Книги рекордов России.

Утверждается также, что мальчик занимается тхэквондо четвертый год и давно мечтает стать олимпийским чемпионом.

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