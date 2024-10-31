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16:40, 31 октября 2024Моя страна

Семилетний тхэквондист стал рекордсменом России по неожиданному нормативу

Семилетний тхэквондист Давид Джикаев стал рекордсменом России по приседаниям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Мир 24

Семилетний мальчик из Северной Осетии оказался в Книге рекордов России по неожиданному нормативу — он больше всех в стране присел на одной ноге. Об этом сообщает «МИР 24».

По данным телеканала, осетинский школьник Давид Джикаев — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по тхэквондо. Он рассказал, что приседал на одной ноге на тренировках. Заметив успехи юного ученика, его педагог предложил сдать «норматив» на рекорд.

В итоге тхэквондист за минуту присел на одной ноге 31 раз. Новое достижение зафиксировали члены Книги рекордов России.

Утверждается также, что мальчик занимается тхэквондо четвертый год и давно мечтает стать олимпийским чемпионом.

Ранее российской школьнице Ксении Колоколовой из Миасса удалось установить мировой рекорд по гибкости. 11-летняя девочка смогла выполнить трюк со сгибанием и захватом цветка. Ее запечатлели на видео.

В конце лета в Самарской области также прошел День физкультурника, на котором пятилетняя участница Любава Яковлева установила рекорд по метанию ножа. Ребенок с дистанции два метра отправил 88 ножей в мишень за короткое время.

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