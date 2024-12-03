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18:55, 3 декабря 2024Моя страна

Тяжелоатлетке удалось поднять 102 килограмма и установить рекорд России

Сахалинской тяжелоатлетке Павлович удалось поднять 102 кг и установить рекорд РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство спорта Сахалинской области

Полине Павлович, жительнице Холмска, удалось поднять 102 килограмма и установить рекорд России. Об этом сообщили в Министерстве спорта Сахалинской области.

Россиянка, как утверждается, приняла участие в соревнованиях по тяжелой атлетике в Южно-Сахалинске. Вес она поднимала в спортивной категории «59 кг» до 15, 17 и 20 лет. Насколько известно, она побила свой же рекорд: в прошлый раз тяжелоатлетка взяла 101 килограмм.

«Было очень тяжело, перед соревнованиями я заболела и только после болезни вот-вот начала набирать новую форму. И для меня самой это большой шок, что смогла столько поднять», — заявила Павлович.

Участие в состязаниях на Сахалине сейчас принимают более 200 спортсменов. Все они представляют Россию, Кaзaхстaн, Кубу, Пaкистaн и Венесуэлу.

Ранее семилетний мальчик из Северной Осетии оказался в Книге рекордов России по неожиданному нормативу — он больше всех в стране присел на одной ноге. Помимо этого, 11-летней школьнице Ксении Колоколовой из Миасса удалось установить мировой рекорд по гибкости.

Незадолго до этого российские силачи из Башкортостана трижды за день обновили мировой рекорд по тяге техники массой более 100 тонн. Также побила рекорд Елизавета Жаткина из Красноярска — на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Новосибирске, она взяла в толчке 98 килограммов.

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