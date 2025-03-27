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16:10, 27 марта 2025Путешествия

Раскрыты подробности о жертвах затонувшего в Египте туристического батискафа

Семья врачей из Татарстана не выжила на борту батискафа в Хургаде
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Stringer / Reuters

Семья врачей из Татарстана не выжила на борту батискафа в Хургаде. Подробности о жертвах затонувшего в Египте туристического судна раскрыл Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родственники супругов рассказали, что жители российского региона, Кристина и Равиль, отдыхали в популярной курортной стране с дочками и были на экскурсии. Спастись родителям не удалось, а их дети в настоящее время находятся в больнице.

Также в списке жертв значится Евгения Н. Личности еще троих не выживших пока не установлены.

Ранее стало известно, что прогулочный батискаф с десятками российских туристов потерпел аварию у побережья Хургады.

Число не выживших в результате инцидента соотечественников возросло до шести, девять человек пострадали, четверо из них находятся в критическом состоянии.

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