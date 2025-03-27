Разрушен миф о превосходстве моногамных отношений

JSR: Моногамные и полигамные отношения одинаково удовлетворяют людей

Согласно новому исследованию, опубликованному в The Journal of Sex Research, не существует значительной разницы в уровне удовлетворенности отношениями между моногамными и немоногамными людьми. Анализ 35 исследований, включавших более 24 000 участников по всему миру, показал, что оба типа отношений обеспечивают схожие уровни удовлетворенности, как в отношениях, так и в сексуальной жизни.

Результаты работы ставят под сомнение устоявшиеся представления о том, что моногамные отношения предоставляют больше интимности, доверия и удовлетворенности. В то время как моногамия традиционно рассматривается как более стабильная форма отношений, многие, по-прежнему склонные к альтернативным моделям, находят схожие уровни удовлетворенности и в полиамории, открытых отношениях и других формах немоногамии.

Несмотря на эти выводы, исследование имеет некоторые ограничения: все данные были собраны на основе анкетирования, что может привести к искажениям в ответах. Также исследование было проведено через онлайн-платформы, что ограничивает репрезентативность результатов. Тем не менее, несмотря на ограничения, альтернативные формы отношений, вероятно, продолжат развиваться.