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20:27, 27 марта 2025Наука и техника

Разрушен миф о превосходстве моногамных отношений

JSR: Моногамные и полигамные отношения одинаково удовлетворяют людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Согласно новому исследованию, опубликованному в The Journal of Sex Research, не существует значительной разницы в уровне удовлетворенности отношениями между моногамными и немоногамными людьми. Анализ 35 исследований, включавших более 24 000 участников по всему миру, показал, что оба типа отношений обеспечивают схожие уровни удовлетворенности, как в отношениях, так и в сексуальной жизни.

Результаты работы ставят под сомнение устоявшиеся представления о том, что моногамные отношения предоставляют больше интимности, доверия и удовлетворенности. В то время как моногамия традиционно рассматривается как более стабильная форма отношений, многие, по-прежнему склонные к альтернативным моделям, находят схожие уровни удовлетворенности и в полиамории, открытых отношениях и других формах немоногамии.

Несмотря на эти выводы, исследование имеет некоторые ограничения: все данные были собраны на основе анкетирования, что может привести к искажениям в ответах. Также исследование было проведено через онлайн-платформы, что ограничивает репрезентативность результатов. Тем не менее, несмотря на ограничения, альтернативные формы отношений, вероятно, продолжат развиваться.

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