Пожилая жительница Суджи отреагировала на прилет спокойнее военного и попала на видео

Очевидцы засняли на видео спокойную реакцию пожилой жительницы Суджи на прилет

Пожилая жительница Суджи отреагировала на прилет спокойнее российского военного и попала на видео. Заснятую очевидцами реакцию россиянки публикует Telegram-канал «Суджа родная».

На выложенных кадрах видно, как военнослужащий в каске и бронежилете ведет под руку пенсионерку без какого-либо защитного снаряжения. Через секунду после начала видео камера фиксирует близкий звук выходящего из орудия снаряда, а после — громкий прилет в считаных метрах от мирной жительницы.

Услышав звук пролетающего снаряда военный сразу приседает и тянет за собой пенсионерку, но та пригибается лишь на секунду и с невозмутимым видом вновь встает в полный рост.

Ранее сегодня, 27 марта, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о подлой атаке Вооруженных сил Украины в районе Суджи.