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09:17, 27 марта 2025Экономика

Россия и Северная Корея начнут строить совместный мост

Посол РФ в КНДР Мацегора: Строительство моста через реку Туманная скоро начнется
Мария Черкасова

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) в скором времени официально начнут строить автомобильный мост через реку Туманная в Приморском крае. Об этом РИА Новости заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Строительство пока не началось. В настоящее время стороны проводят подготовительные работы, дорабатывают проектную документацию, формируют строительные бригады и колонны техники.

Посол заявил, что ждать строительства моста «осталось недолго». Проект он назвал «самым значимым и важным с практической точки зрения объектом двустороннего сотрудничества стран за все последние десятилетия. У РФ и КНДР также есть много других «больших и малых» перспективных двусторонних проектов, добавил Мацегора.

Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщал, что Россия ведет переговоры с КНДР о нескольких совместных проектах, один из которых подразумевает развитие порта в республике.

В 2024 году на работу в Россию отправились тысячи северокорейских рабочих. В прошлом году в РФ въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем в предыдущем году.

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