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11:09, 9 февраля 2025Экономика

На работу в Россию отправились тысячи северокорейцев

NIS: В 2024 году на работу в Россию отправились тысячи рабочих из Северной Кореи
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Khitrov / Shutterstock / Fotodom  

В 2024 году на работу в Россию отправились тысячи северокорейских рабочих. Об этом со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (NIS) сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

Как отмечает издание, в прошлом году в РФ въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем в предыдущем году. Среди тех, кто въехал в Россию в прошлом году, 7887 человек заявили, что приехали с образовательными целями. Это может говорить о том, что Северная Корея использует студенческие визы, чтобы отправлять соседям рабочую силу, предполагает «Ёнхап».

Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, принятым в ответ на испытания ядерного оружия Северной Кореей, стране запрещено отправлять своих граждан на работу за границу и все северокорейские работники должны были вернуться на родину к декабрю 2019 года.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Россия ведет переговоры с КНДР о нескольких совместных проектах, один из которых подразумевает развитие порта в республике.

Ранее экономист Алексей Зубец предполагал, что в условиях ужесточения отношения к трудовым мигрантам из Средней Азии в Россию может начаться приток рабочих из Индии и Северной Кореи.

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