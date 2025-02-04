В Госдуме раскрыли совместные проекты России с КНДР

Депутат Чепа: Россия поможет КНДР развить порт

Россия ведет переговоры с КНДР о нескольких совместных проектах, один из которых подразумевает развитие порта в республике. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает RTVI.

По его словам, страны продолжат работать над развитием инфраструктуры. «Это, например, и развитие порта в КНДР, и другие проекты, их рассматривает российская межправкомиссия», — рассказал депутат.

Чепа добавил, что мост с Северной Кореей, строительство которого завершится к 2027 году, не увеличит туристический поток между странами. Он отметил, что КНДР — специфическая страна, инфраструктура которой не подходит для отдыха, к которому привыкли россияне. Кроме того, развитию туризма мешают жесткие ограничения со стороны властей республики.

Ранее российских элитных коз отправили в Северную Корею. Всего КНДР получила сотню голов скота молочной породы.