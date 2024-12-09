Элитных российских коз отправили в Северную Корею

ФТС: 100 голов коз молочной породы отправили из Ленобласти в Северную Корею

Сотню российских элитных коз отправили в Северную Корею. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Как сообщает ведомство, 100 голов скота молочной породы оформили уссурийские таможенники в пункте пропуска ЖДПП Хасан. Партия коз прибыла из Ленинградской области. Животные прошли ветеринарный и таможенный контроль, затем их поместили в закрытые вагоны и отправили в КНДР.

Северная Корея пообещала России справиться с неурожаем яблок из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах. Текущий урожай составит лишь 30-40 процентов от обычного. Из-за этого фрукты в магазинах подорожали почти вдвое. Чтобы исправить ситуацию, выпавшие объемы яблок заместят поставками от северокорейских фермеров, соответствующую договоренность с Пхеньяном подтвердили эксперты.

Ранее Северная Корея собиралась привезти в Россию отечественное пиво. Первое в стране разрешение на ввоз пива из КНДР было выдано компании «Востокбиртрейд» из Комсомольска-на-Амуре, зарегистрированной в июне 2024 года. Согласно документу, в страну смогут поставлять светлое фильтрованное пиво под торговыми марками XINBALU 1999 и «Станция Харбин» от производителя Heilongjiang Quanrun Beer

Впоследствии оказалось, что получившее декларацию Росакредитации для поставок в Россию северокорейское пиво оказалось китайским. Напиток произведен в Китае и в документах было указано его китайское происхождение. Однако в ведомстве утверждают, что ошибку в декларации допустила компания-импортер, так как она вносится в информационную систему заявителем.