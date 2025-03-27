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17:45, 27 марта 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности популярной мобильной игры «три в ряд»

Психолог Наумова: Мобильные игры «три в ряд» грозят потерей мотивации
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мобильные игры типа «три в ряд» обеспечивают мозгу ощущение быстрой удовлетворенности и грозят потерей мотивации, предупредила психолог Наталья Наумова. Об опасности популярной игры она рассказала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Наумовой, во время игры человек справляется с несложной задачей собрать три одинаковых элемента в линию. «Получение удовлетворенности было его задачей, и он с ней справился. За счет этого человек получает выброс дофамина в большом количестве и чувствует себя успешным, мотивированным», — объяснила эксперт

Однако после выброса дофамина у человека возникает скука и отсутствие мотивации к чему-либо более сложному, занимающему больше времени, отметила психолог. Это грозит прокрастинацией, отсутствием интереса к рабочей деятельности, эмоциональным выгоранием, желанием вместо других дел играть в подобные игры или смотреть короткие ролики.

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По словам Наумовой, после долгой игры в «три в ряд» и просмотра сериалов человек может почувствовать опустошение, что, в свою очередь, способно привет к развитию различных тревожных расстройств. «Человек не понимает, почему ему стало так плохо. Но после анализа оказывается, что в какой-то момент он нашел способ ухода от реальности через игры, а проблемы не решились и только начали копиться», — добавила Наумова. При подобных ощущениях она посоветовала обращаться за помощью к специалистам.

Ранее аддиктолог, практикующий психолог Евгения Антипова развеяла миф о зависимости. По ее словам, зависимость формируется не только к алкоголю и наркотикам. Также человек может быть зависимым от азартных игр, интернета и социальных сетей, видеоигр, пищи.

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