Россиянам назвали лучшие туры по стране в 2025 году

«Туту»: Тур в «Skypark Сочи» назван лучшим в 2025 году

Российским путешественникам назвали лучшие туры по стране в 2025 году. Такое исследование провели специалисты сервиса «Туту» на основе отзывов экспертов в сфере туризма, результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в ходе исследования оценивались достопримечательности региона, отели, рестораны и работа экскурсоводов. Первое место в рейтинге занял Краснодар с туром в «Skypark Сочи» — он удостоился 10 баллов из 10. На втором месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ с экскурсией по стойбищу семьи Солочиных, которая включает знакомство с бытом и традициями (10 баллов). Аналогичную оценку получили перелеты на вертолетах на территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» в Республике Коми. А третью строчку заняла Тюменская область с интерактивной программой в туркомплексе «Ялуторовский острог».

Ранее россиянам назвали лучшие отели страны. Так, за год участники опроса посетили 25 регионов России и побывали в 53 отелях и глэмпингах.

