Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:32, 27 марта 2025Моя страна

Россиянам назвали лучшие туры по стране в 2025 году

«Туту»: Тур в «Skypark Сочи» назван лучшим в 2025 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российским путешественникам назвали лучшие туры по стране в 2025 году. Такое исследование провели специалисты сервиса «Туту» на основе отзывов экспертов в сфере туризма, результаты оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в ходе исследования оценивались достопримечательности региона, отели, рестораны и работа экскурсоводов. Первое место в рейтинге занял Краснодар с туром в «Skypark Сочи» — он удостоился 10 баллов из 10. На втором месте расположился Ханты-Мансийский автономный округ с экскурсией по стойбищу семьи Солочиных, которая включает знакомство с бытом и традициями (10 баллов). Аналогичную оценку получили перелеты на вертолетах на территории ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва» в Республике Коми. А третью строчку заняла Тюменская область с интерактивной программой в туркомплексе «Ялуторовский острог».

Ранее россиянам назвали лучшие отели страны. Так, за год участники опроса посетили 25 регионов России и побывали в 53 отелях и глэмпингах.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал отправку военных на Украину

    Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

    Прокуратура запросила срок для Депардье

    В Нью-Йорке задумали запретить Tesla

    Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

    В России упала максимальная ставка по вкладам

    Пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на путешествиях и не разочароваться

    Зеленский высказал опасения нового наступления России

    Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше