Россиянам раскрыли цены на отдых в Крыму весной

Твил.ру: Стоимость суток проживания в отеле Ялты составляет 3,9 тысячи рублей

Средняя стоимость суток проживания в отеле Ялты, вошедшей в топ-10 популярных у россиян городов для путешествий в апреле 2025 года, составляет 3,9 тысячи рублей. Цены на весенний отдых в Крыму раскрыли аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру», данные их исследования приводит РИА Новости.

Уточняется, что Ялта заняла в списке седьмое место. В основном на Южный берег Крыма туристы едут на пять дней.

Кроме того, в десятку популярных направлений вошел Кисловодск. Там россияне будут отдыхать в среднем шесть дней, а номера в местных отелях обойдутся им примерно в 4 тысячи рублей за ночь.

Ранее сообщалось, что интерес соотечественников к отдыху в Крыму в 2025 году значительно превышает показатели 2024-го. Наибольший спрос пришелся на апрель, где количество бронирований утроилось.

