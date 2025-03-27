Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:06, 27 марта 2025Моя страна

Россиянам раскрыли цены на отдых в Крыму весной

Твил.ру: Стоимость суток проживания в отеле Ялты составляет 3,9 тысячи рублей
Алина Черненко
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Средняя стоимость суток проживания в отеле Ялты, вошедшей в топ-10 популярных у россиян городов для путешествий в апреле 2025 года, составляет 3,9 тысячи рублей. Цены на весенний отдых в Крыму раскрыли аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру», данные их исследования приводит РИА Новости.

Уточняется, что Ялта заняла в списке седьмое место. В основном на Южный берег Крыма туристы едут на пять дней.

Кроме того, в десятку популярных направлений вошел Кисловодск. Там россияне будут отдыхать в среднем шесть дней, а номера в местных отелях обойдутся им примерно в 4 тысячи рублей за ночь.

Ранее сообщалось, что интерес соотечественников к отдыху в Крыму в 2025 году значительно превышает показатели 2024-го. Наибольший спрос пришелся на апрель, где количество бронирований утроилось.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал отправку военных на Украину

    Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

    Прокуратура запросила срок для Депардье

    В Нью-Йорке задумали запретить Tesla

    Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

    В России упала максимальная ставка по вкладам

    Пожилой мужчина застрял в пустыне из-за дождей и провел там пять дней

    Россиянам раскрыли способ сэкономить на путешествиях и не разочароваться

    Зеленский высказал опасения нового наступления России

    Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше