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17:12, 27 февраля 2025ПутешествияЭксклюзив

Туристы массово устремились в Крым

Спрос на отдых в Крыму в 2025 году превышает показатели 2024-го
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Туристы массово устремились в Крым, спрос на отдых в этом российском регионе в 2025 году значительно превышает показатели 2024-го. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Palmira Palace Resort & SPA.

«По сравнению с прошлым годом загрузка отеля на новогодние праздники в 2025 году выросла на 20 процентов, — говорится в сообщении. — Наибольший спрос на весну 2025 года пришелся на апрель, где количество бронирований утроилось, и на май, где спрос увеличился в четыре раза».

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Специалисты отметили, что также заметный рост показал сентябрь — количество бронирований выросло вдвое. «Летний период сохранил стабильный уровень спроса с небольшим увеличением, что подчеркивает устойчивый интерес гостей к отдыху в Крыму в теплое время года», — добавили они.

По данным экспертов, средняя продолжительность отдыха в курортной республике составляет семь дней. Летом преобладают бронирования от шести дней до двух недель, тогда как в остальные сезоны гости чаще останавливаются на одну-четыре ночи.

Ранее сообщалось, что спрос на летние курорты Крыма в 2025 году вырос почти в пять раз по сравнению с 2024-м. Отмечается, что на летний сезон туристы уже забронировали треть местных отелей, а на майские праздники — 27 процентов.

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