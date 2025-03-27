Россиянин прописал почти сотню мигрантов и поплатился

Житель Самары прописал почти сотню мигрантов и был оштрафован

Житель Самары прописал почти сотню мигрантов. Об этот сообщает Telegram-канал ЧП Самары со ссылкой на прокуратуру Ленинского района города.

Россиянин поставил на регистрационный учет 92 иностранца. При этом реального намерения предоставлять жилье мигрантам у него не было, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Дело дошло до суда, суд признал горожанина виновным и обязал его выплатить штраф в размере 330 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

В конце февраля на Камчатке задержали местную жительницу, которая прописала у себя свыше 150 мигрантов.